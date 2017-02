Serie A: Nainggolan fa volare la Roma, l'Inter si inchina

La Roma vince il big match di San Siro valido come posticipo della 26a giornata di Serie A: Inter battuta 3-1, giallorossi a -7 dalla Juventus capolista. La doppietta di Nainggolan e la rete di Perotti su rigore fermano i nerazzurri, a cui non basta il gol di Icardi. La squadra di Pioli ora è sesta a -6 dal Napoli, a -3 dall'Atalanta e a -2 dalla Lazio. A inizio match meglio i giallorossi: al 9' Handanovic respinge il tentativo dal limite di Salah ma quattro minuti più tardi non può nulla sul tiro potente e preciso di Nainggolan dalla sinistra.



Il gol incassato scuote l'Inter che può subito pareggiare ma il tiro da ottima posizione di Joao Mario è deviato in corner. Al 36' si rivede la Roma: Dzeko cerca il palo lontano impegnando Handanovic. Nel finale nerazzurri pericolosi con Brozovic ma Szczesny fa buona guardia.



La ripresa: al 51'va a un passo dal pari dopo l'errore di. Cinque minuti più tardiraddoppia con un bolide a conclusione di un contropiede personale. All'80'si divora il 3-0, sul cambio di fronteaccorcia le distanze su assist di. Entrae all'86' chiude i conti su rigore dopo il fallo disu. Finisce 1-3:a +7 sui giallorossi, la squadra discende al sesto posto.