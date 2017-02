Serie A: Lazio e Milan non sbagliano, cade il Pescara di Zeman

La Lazio soffre all'Olimpico contro l'Udinese ma riesce a conquistare il successo che le consente di restare aggrappata al treno delle prime: la squadra di Simone Inzaghi vince 1-0 e a risolvere il match è il solito Immobile, a segno su rigore al 72'. Sorride anche il Milan che, per la prima volta nella sua storia, vince in casa del Sassuolo. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i rossoneri si imongono 1-0 grazie a un rigore trasformato da Bacca che, tuttavia, era da annullare: l'attaccante colombiano scivola al momento del tiro e tocca due volte il pallone. Il Sassuolo paga a caro prezzo anche un penalty sbagliato in avvio da Berardi.



Arriva alla prima sconfitta deltargato: a stendere i biancazzurri, che vedono ridursi sempre di più le speranze salvezza, sono le reti dial 12' e dial 61'. Chance ridottissime ormai anche per ilche alloè battuto 2-1 in rimonta dal: i calabresi passano in vantaggio al 10' con, i sardi rispondono con i gol di(32') e(69'). Finisce 1-1: gli emiliani, in vantaggio al 67' con, restano in dieci al 75' per l'espulsione di. I liguri, conall'esordio in panchina, trovano il pari al 94' grazie a una prodezza di. Finisce 1-1 il lunch match