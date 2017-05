Serie A: Juventus campione d'Italia, il Milan torna in Europa

La Juventus di Massimiliano Allegri riscrive la storia. I bianconeri, dopo la terza Coppa Italia consecutiva, si aggiudicano anche il sesto scudetto in fila grazie alla netta vittoria per 3-0 contro il Crotone di Davide Nicola che spera ancora nella salvezza. Stesso risultato anche per il Milan di Vincenzo Montella che supera il Bologna a San Siro e blinda il sesto posto che vuol dire preliminari di Europa League dopo tre stagioni.

Una Juventus piglia tutto. La squadra di Massimiliano Allegri risponde alla Roma di Luciano Spalletti, tornata a -1 in classifica dopo la vittoria contro il Chievo al Bentegodi, e conquista il sesto scudetto consecutivo con una giornata di anticipo. I bianconeri piegano il Crotone 3-0 allo Juventus Stadium con le reti di Mandzukic, Dybala ed Alex Sandro che fanno impazzire tutto il popolo bianconero. Nonostante la sconfitta, la squadra di Nicola può ancora sperare in una incredibile salvezza, complice la sconfitta dell’Empoli in casa contro l’Atalanta che lascia una lunghezza di distanza tra le due squadre in classifica.

Fa festa anche il Milan di Vincenzo Montella che liquida 3-0 il Bologna nel secondo tempo e blinda il sesto posto in classifica che vuol dire preliminari di Europa League e ritorno in Europa dopo tre stagioni di assenza. I rossoneri dopo un primo tempo sottotono, passano nella ripresa con le fiammate di Deulofeu e Honda che abbattono la squadra di Donadoni. Nel finale, spazio anche a Lapadula che cala il tris. Pomeriggio da incorniciare anche quello del Genoa che a Marassi si impone per 2-1 contro il Torino di Sinisa Mihajlovic, festeggiando una tribolata salvezza con una giornata di anticipo. I padroni di casa passano in vantaggio con Rigoni e raddoppiano con il ‘Cholito’ Simeone ad inizio ripresa. La rete di Ljajic a tempo quasi scaduto fa tremare il Grifone che può però godersi un altro anno in Serie A. Nelle altre partite, goleada del Sassuolo contro il Cagliari: 6-2. La squadra di Di Francesco scappa subito sul 3-0 dopo appena 13 minuti con Magnanelli, Berardi e Politano. Gli ospiti, colpiti a freddo dalla partenza sprint dei neroverdi, provano a rientrare in partita con Sau ma sono Sensi e Iemmello (su rigore) a mettere in ghiaccio la sfida. Ionita prova a rendere meno amaro il parziale ma è Matri a chiudere il set in favore del Sassuolo. 1-1, infine, tra Udinese e Sampdoria: alla rete di Thereau risponde il calcio di rigore di Muriel.