Serie A: l'Inter va a picco, Palermo retrocesso

L'Inter è sempre più in crisi e, nella 35esima giornata di Serie A, subisce la terza sconfitta consecutiva: a Marassi il Genoa si impone 1-0 sui nerazzurri grazie al gol del grande ex Pandev. La squadra di Pioli sbaglia anche un rigore con Candreva (parato da Lamanna) e resta in settima posizione con 56 punti, gli stessi della Fiorentina che non va oltre il 2-2 in casa del Sassuolo.

Al Mapei Stadium i viola, dopo aver fallito un penalty con Kalinic, passano in vantaggio con Chiesa ma restano in 10 per il doppio giallo a Gonzalo Rodriguez che causa anche il rigore dell'1-1 trasformato da Politano. Iemmello sigla il 2-1 per i neroverdi ma i ragazzi di Sousa trovano il definitivo 2-2 in pieno recupero con Bernardeschi.

La Lazio conquista la matematica certezza di giocare la prossima Europa League affondando con un roboante 7-3 la Sampdoria (in 10 dal 18' per il rosso a Skriniar): i gol biancocelesti portano la firma di Immobile (doppietta), Keita, De Vrij, Hoedt, Lulic e Felipe Anderson. Bis di Quagliarella per i blucerchiati. Il Palermo è matematicamente retrocesso in Serie B dopo l'1-1 al Bentegodi col Chievo: inutile il gol di Goldaniga che risponde al rigore di Pellissier. Resta in vita il Crotone che batte 1-0 il Pesara all'Adriatico grazie a Tonev. I calabresi restano a -4 dall'Empoli che sconfigge 3-1 il Bologna con reti di Croce, Pasqual e Costa. Inutile il momentaneo pari dei felsinei di Verdi.