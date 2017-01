Serie A: l'Inter non si ferma più, il Bologna stende il Torino

Nella 21esima giornata di Serie A prosegue il cammino vincente dell'Inter di Pioli che conquista al Barbera la sesta vittoria consecutiva in campionato (l'ottava con le coppe) regolando 1-0 il Palermo grazie al gol di Joao Mario nella ripresa. I nerazzurri, in 10 nel finale per il doppio giallo ad Ansaldi, scavalcano in classifica il Milan portandosi al quinto posto con 39 punti, uno in meno della Lazio. Al Dall'Ara il Bologna stende 2-0 il Torino grazie ad un super Dzemaili che sigla una doppietta. I felsinei si portano a quota 26, a -4 dai granata.

In chiave salvezza fondamentale vittoria dell'Empoli per 1-0 sul Udinese: decide l'incontro Mchedlidze nel finale. I toscani salgono a 21 punti, ben 11 in più di Palermo e Crotone. I calabresi strappano un onorevolissimo 2-2 a Marassi col Genoa. La squadra di Juric, avanti in due occasioni con Simeone e Ocampos (rigore) viene ripresa prima da Ceccherini e poi da Ferrari. In ultima posizione a quota 9 rimane il solo Pescara che viene battuto 3-1 in casa dal Sassuolo: per i neroverdi doppietta di Matri e gol di Pellegrini, per gli abruzzesi in rete Bahebeck. Nel finale Biraghi si fa parare un rigore da Consigli.