Serie A: Immobile fa volare la Lazio, il Bologna affonda

Il posticipo del Dall'Ara finisce con un netto 2-0 per la Lazio grazie alla doppietta di Immobile che certifica il periodo di crisi dei padroni di casa. Questa, infatti, è la quarta sconfitta consecutiva casalinga per il Bologna e sono ormai sette le partite senza vittoria per i felsinei usciti tra i fischi del proprio pubblico. Rossoblù fermi al sedicesimo posto con 28 punti. I biancocelesti, dal canto loro, confermano il loro ottimo momento di forma. Arriva, infatti, la terza vittoria esterna di fila e sono ormai cinque i risultati utili consecutivi. Gli uomini di Simone Inzaghi mantengono il passo nella corsa all'Europa, salendo al quarto posto grazie ai loro 53 punti.



Match praticamente senza storia che i biancocelesti hanno comandato e vinto senza particolari affanni. Il vantaggio ospite arriva già al 9' quandopennella un cross chedeve solo girare in rete di testa. I padroni di casa faticano a fare gioco mentre gli ospiti continuano a dominare senza raccogliere i frutti per via del poco cinismo sotto porta. Nella ripresa, invece, il raddoppio arriva forse nel miglior momento bolognese. Al 74'manda in porta Immobile con un assist al bacio e il cannoniere laziale è bravo a freddarecon il destro.