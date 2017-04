Serie A, Giudice Sportivo: Pasalic squalificato, salta il derby

Brutta perdita per il Milan che sabato alle 12.30 nel sentito derby con l'Inter non potrà contare su Mario Pasalic. Il croato, uno dei giocatori più in forma a disposizione di Montella e reduce da un gol sia a Pescara, sia col Palermo, è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno di serie A per raggiunto limite di cartellini gialli. Nessuno fermato nelle file dell'Inter che sarà invece al completo.

Per quanto riguarda gli altri giocatori fermati dal Giudice ci sono, tra gli espulsi, Acquah del Torino e Gonzalez del Palermo, mentre fra i non espulsi, oltre al già citato Pasalic, abbiamo Leonardo Bonucci, che salterà Juventus-Pescara insieme al centrale degli abruzzesi Bovo, Domenico Berardi del Sassuolo, Cofie del Genoa, Pisacane del Cagliari e Papu Gomez dell'Atalanta, assente di lusso nel big match di sabato alle 15 all'Olimpico contro la Roma.

Tra le società, alla Lazio è stata inflitta un'ammenda di diecimila euro "per avere suoi sostenitori, in percentuale rilevante, intonato cori insultanti di denigrazione territoriale" nel primo tempo della partita contro il Napoli. Multa di duemila euro alla Roma "per avere suoi sostenitori acceso due fumogeni nel proprio settore e lanciato un fumogeno nel recinto di gioco" nella partita di Bologna.