Serie A, Giudice sportivo: Allegri graziato, Gasperini stangato

Dopo il burrascoso finale della sfida contro la Fiorentina, durante il quale le telecamere hanno ripreso Massimiliano Allegri in un duro faccia a faccia presumibilmente con il quarto uomo, il Giudice sportivo di Serie A ha deciso di non adottare alcun provvedimento nei confronti dell'allenatore della Juventus che, quindi, potrà sedersi regolarmente in panchina domenica nel lunch match contro la Lazio allo Stadium.



Stangato, invece, Gian Piero Gasperini: all'allenatore dell'Atalanta, espulso domenica durante il match contro la Lazio all'Olimpico, sono state comminate due giornate di squalifica "per avere - come si legge nel comunicato ufficiale - al 33' del secondo tempo protestato platealmente e reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale proferendo espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del Quarto Ufficiale, nonché per avere, mentre abbandonava il recinto di giuoco, proferito ulteriori espressioni gravemente offensive nei confronti del Direttore di gara". Una giornata di stop anche per l'allenatore del Pescara Massimo Oddo, multa di 2mila euro invece a Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, per avere sfondato con una manata il tabellone adibito alle interviste al termine della sfida contro il Milan.





Romagnoli e Locatelli (Milan), Capuano (Cagliari), Belotti (Torino), Dioussé (Empoli), Kalinic (Fiorentina), Alex Sandro e Sturaro (Juventus), Lulic (Lazio), Juan Jesus (Roma), Palladino (Crotone), Radovanovic e Spolli (Chievo).