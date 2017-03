Serie A: Inter-Milan sabato 15 aprile alle 12.30

Il derby di ritorno tra Inter e Milan si giocherà in prima serata... cinese. Infatti la stracittadina di Milano, valida per la 33esima giornata di serie A, si giocherà nel weekend di Pasqua sabato 15 aprile alle ore 12.30, il prime time nella nazione asiatica. Un derby alla luce del giorno non andava in scena dal 4 maggio 2008 quando i rossoneri si imposero per 2-1: da lì solo sfide in serata per la sentita stracittadina.

Oltre al derby, la Lega di serie A ha annunciato anticipi e posticipi per le giornate dalla 30esima alla 33esima: la super sfida tra Napoli e Juventus, col ritorno di Gonzalo Higuain al San Paolo, si giocherà domenica 2 aprile alle 20.45, match che poi verrà replicato il mercoledì successivo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Anticipi e postici in Serie A

30A GIORNATA

Sabato 1 aprile 2017 ore 18.00 SASSUOLO – LAZIO

Sabato 1 aprile 2017 ore 20.45 ROMA – EMPOLI

Domenica 2 aprile 2017 ore 12.30 TORINO – UDINESE

Domenica 2 aprile 2017 ore 20.45 NAPOLI – JUVENTUS

Lunedì 3 aprile 2017 ore 20.45 INTER – SAMPDORIA

31A GIORNATA

Sabato 8 aprile 2017 ore 15.00 EMPOLI – PESCARA

Sabato 8 aprile 2017 ore 18.00 ATALANTA – SASSUOLO

Sabato 8 aprile 2017 ore 20.45 JUVENTUS – CHIEVOVERONA

Domenica 9 aprile 2017 ore 12.30 SAMPDORIA – FIORENTINA

Domenica 9 aprile 2017 ore 20.45 LAZIO – NAPOLI

32A GIORNATA

Sabato 15 aprile 2017 ore 12.30 INTER – MILAN

Sabato 15 aprile 2017 ore 18.00 SASSUOLO – SAMPDORIA

Sabato 15 aprile 2017 ore 20.45 NAPOLI – UDINESE

Domenica 16 aprile 2017 ore 20.45 ROMA – ATALANTA

33A GIORNATA

Sabato 22 aprile 2017 ore 18.00 ATALANTA – BOLOGNA

Sabato 22 aprile 2017 ore 20.45 FIORENTINA – INTER

Domenica 23 aprile 2017 ore 12.30 SASSUOLO – NAPOLI

Domenica 23 aprile 2017 ore 20.45 JUVENTUS – GENOA

Lunedì 24 aprile 2017 ore 20.45 PESCARA – ROMA