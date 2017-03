Serie A: ci pensa Cuadrado, la Juventus continua a volare

Grazie a un gran colpo di testa di Cuadrado al 7' su cross di Asamoah, la Juventus batte 1-0 la Sampdoria a Marassi e prosegue sicura la sua marcia in vetta alla classifica. Partita non memorabile quella della squadra di Allegri, che tuttavia si conferma concreta e implacabile. Pomeriggio guastato dall'infortunio di Dybala, costretto a lasciare il campo prima della mezz'ora a causa di un problema muscolare: dai primi accertamenti, tuttavia, non sembra nulla di grave. Si ferma la Lazio di Simone Inzaghi che a Cagliari non va oltre lo 0-0.

Nella corsa all'Europa sorride l'Atalanta che, smaltiti i sette gol incassati domenica scorsa dall'Inter, si rialza stendendo il Pescara all'Atleti Azzurri d'Italia: finisce 3-0 con i gol di Gomez (doppietta) e Grassi, gli abruzzesi di Zeman sono sempre più vicini alla retrocessione in Serie B. Vittoria col brivido della Fiorentina che allo Scida riesce a superare il Crotone solo al 90': decisivo un pallonetto di Kalinic su assist al bacio di Saponara. Clamoroso riscatto, infine, del Bologna che al Dall'Ara rifila un pesante 4-1 al Chievo: veronesi in vantaggio con Castro al 40', poi nella ripresa la reazione degli emiliani di Donadoni a segno con Verdi, Dzemaili (doppietta) e Di Francesco.