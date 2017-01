Serie A: arriva il Chievo, l'Inter prova a mettere la quinta

Dopo i successi contro Genoa, Lazio, Sassuolo e Udinese, l'Inter insegue stasera a San Siro il quinto successo consecutivo che le consentirebbe di portarsi, almeno per una notte, a -2 dalla zona Champions. Pioli sembra intenzionato a lanciare dal primo minuto il neo acquisto Gagliardini. L'avversario di turno è il Chievo, reduce dal pesantissimo 1-4 casalingo incassato con l'Atalanta e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano della Fiorentina.



Un girone fa, alla prima di campionato, l'Inter di Frank De Boer incassava un clamoroso 0-2 dal Chievo al Bentegodi e iniziava la stagione come peggio non avrebbe potuto. Cinque mesi dopo quello nerazzurro è davvero un altro mondo: Pioli, arrivato in punta di piedi, ha interpretato alla perfezione il suo ruolo di "normalizzatore" riportando il sorriso (e le vittorie) ad Appiano Gentile. Stasera tra la sua Inter e il quinto successo di fila c'è di mezzo il Chievo, la squadra che il tecnico emiliano guidò alla salvezza nel 2010-11 prima di trasferirsi al Palermo. A centrocampo è pronta una maglia da titolare per Gagliardini, appena arrivato dall'Atalanta: nel 4-2-3-1 farà coppia con Kondogbia. Brozovic è assente per squalifica, Joao Mario è favorito su Banega.





Il Chievo, che alcontro i nerazzurri ha vinto solo nel 2001 al suo primo campionato di A, è reduce da due sconfitte contronelle quali ha incassato 7 gol. In settimana, inoltre, la formazione diha subito la bruciante eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano dellache si è imposta 1-0 grazie a un rigore trasformato danei minuti di recupero.