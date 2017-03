Serie A, arbitri 30a giornata: Napoli-Juventus a Orsato

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 30a giornata di Serie A spalmata tra sabato, domenica e lunedì. Il big match del San Paolo tra Napoli e Juventus, in programma domenica sera alle 20.45, sarà diretto da Orsato di Schio. Una partita molto delicata in chiave scudetto e attesissima dai tifosi partenopei: per la prima volta, infatti, Higuain tornerà a giocare nel suo ex stadio da avversario dopo il clamoroso trasferimento della scorsa estate in maglia bianconera. Gioca invece in anticipo la Roma che sabato alle 20.45 ospita l'Empoli all'Olimpico: dirigerà l'incontro Massa. Mazzoleni arbitra Pescara-Milan, mentre il Monday Night di San Siro Inter-Sampdoria è stato affidato a Celi.

Le designazioni arbitrali della 30a giornata di Serie A

Sabato 1 aprile ore 18

Sassuolo-Lazio - Giacomelli

Sabato 1 aprile ore 20.45

Roma-Empoli - Massa

Domenica 2 aprile ore 12.30

Torino-Udinese - Ghersini

Domenica 2 aprile ore 15

Chievo-Crotone - Calvarese

Fiorentina-Bologna - Doveri

Genoa-Atalanta - Gavillucci

Palermo-Cagliari - Valeri

Pescara-Milan - Mazzoleni

Domenica 2 aprile ore 20.45

Napoli-Juventus - Orsato

Lunedì 3 aprile ore 20.45

Inter-Sampdoria - Celi