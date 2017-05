Serie A, anticipi e posticipi 37a giornata: Lazio-Inter si gioca domenica sera

Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha diffuso il quadro completo degli anticipi e i posticipi della 37a e penultima giornata di campionato. Sabato alle 18 scenderà in campo, al Bentegodi, la Roma, impegnata in casa del Chievo nella sfida a distanza per il secondo posto con il Napoli. Proprio gli azzurri giocheranno al San Paolo contro la Fiorentina alle 20:45 nell’anticipo serale. La domenica, invece, si chiuderà con il posticipo Lazio-Inter, in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20:45. L’ultimo match della penultima giornata sarà Pescara-Palermo, in programma allo Stadio Adriatico lunedì alle 20:45.



Serie A - 37a giornata

Chievo-Roma (sabato 20 maggio, ore 18)

Napoli-Fiorentina (sabato 20 maggio, ore 20.45)

Empoli-Atalanta (domenica 21 maggio, ore 15)

Genoa-Torino (domenica 21 maggio, ore 15)

Juventus-Crotone (domenica 21 maggio, ore 15)

Milan-Bologna (domenica 21 maggio, ore 15)

Sassuolo-Cagliari (domenica 21 maggio, ore 15)

Udinese-Sampdoria (domenica 21 maggio, ore 15)

Lazio-Inter (domenica 21 maggio, ore 20.45)



(lunedì 22 maggio, ore 15)