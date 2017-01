Serie A: anticipi e posticipi 26a-29a giornata

La Lega di Serie A ha annunciato gli anticipi e i posticipi dalla 26esima alla 29esima giornata, da fine febbraio al 19 marzo. Calendario molto spezzettato visti gli impegni delle squadre in Champions, Europa League e Coppa Italia: sabato 25 febbraio alle 18 il Napoli riceve la sorpresa Atalanta mentre alle 20.45 c'è Juventus-Empoli; il big match di giornata è Inter-Roma, domenica alle 20.45 a San Siro.

Sabato 4 marzo alle ore 15 c'è Roma-Napoli, anticipata per l'impegno di Champions dei partenopei, poi il weekend successivo si parte venerdì 10 marzo alle 20.45 con la sfida dello Stadium tra Juventus e Milan; solo una gara sabato 11 marzo ed è il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria alle 20.45, poi il turno si chiude lunedì 13 con Lazio-Torino. Sabato 19 marzo giocano le milanesi, l'Inter a Torino alle 18 e il Milan in casa alle 20.45 col Chievo, poi la domenica riflettori sul Mapei Stadium per Sassuolo-Roma alle 20.45.

7a GIORNATA RITORNO

Sabato 25 febbraio 2017 ore 18.00 NAPOLI – ATALANTA

Sabato 25 febbraio 2017 ore 20.45 JUVENTUS – EMPOLI

Domenica 26 febbraio 2017 ore 12.30 PALERMO – SAMPDORIA

Domenica 26 febbraio 2017 ore 20.45 INTER – ROMA (**)

Lunedì 27 febbraio 2017 ore 20.45 FIORENTINA – TORINO (**)

8a GIORNATA RITORNO

Sabato 4 marzo 2017 ore 15.00 ROMA – NAPOLI (*) (ç)

Sabato 4 marzo 2017 ore 18.00 SAMPDORIA – PESCARA

Sabato 4 marzo 2017 ore 20.45 MILAN – CHIEVOVERONA

Domenica 5 marzo 2017 ore 12.30 ATALANTA – FIORENTINA

Domenica 5 marzo 2017 ore 20.45 BOLOGNA – LAZIO

9a GIORNATA RITORNO

Venerdì 10 marzo 2017 ore 20.45 JUVENTUS – MILAN (*)

Sabato 11 marzo 2017 ore 20.45 GENOA – SAMPDORIA

Domenica 12 marzo 2017 ore 12.30 SASSUOLO – BOLOGNA

Domenica 12 marzo 2017 ore 20.45 PALERMO – ROMA (°)

Domenica 12 marzo 2017 ore 20.45 FIORENTINA – CAGLIARI (°)

Lunedì 13 marzo 2017 ore 20.45 LAZIO – TORINO (§)

10a GIORNATA RITORNO

Sabato 18 marzo 2017 ore 18.00 TORINO – INTER

Sabato 18 marzo 2017 ore 20.45 MILAN – GENOA

Domenica 19 marzo 2017 ore 12.30 EMPOLI – NAPOLI

Domenica 19 marzo 2017 ore 18.00 UDINESE – PALERMO

Domenica 19 marzo 2017 ore 20.45 ROMA – SASSUOLO

NOTE:

(*) anticipo disposto per impegni in UEFA Champions League

(**) posticipo disposto per impegni in UEFA Europa League

(ç) in caso di mancata qualificazione della ROMA alle semifinali di TIM Cup, la gara potrebbe essere anticipata a venerdì 3 marzo 2017

(°) la programmazione di una delle due gare al momento previste per domenica 12 marzo alle ore 20.45 potrà essere variata all'esito del sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, in calendario venerdì 24 febbraio 2017

(§) posticipo disposto per evitare la sovrapposizione con altra manifestazione sportiva (incontro Sei Nazioni di rugby).