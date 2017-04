Serie A 2017-18: si parte il 20 agosto, in campo durante le feste di Natale

La prossima Serie A scatterà il 20 agosto e si concluderà il 20 maggio. Respinte dunque le richieste del commissario tecnico Giampiero Ventura di anticipare l'inizio del campionato al 13 agosto in vista della sfida di settembre dell'Italia contro la Spagna per le qualificazioni ai Mondiali. I turni infrasettimanali feriali saranno il 20 settembre, il 25 ottobre e il 18 aprile. La grande novità riguarda gli impegni durante le feste natalizie. La Serie A giocherà infatti il 23 dicembre, il 30 dicembre e il 6 gennaio. In mezzo vi saranno gli impegni di Coppa Italia (27 dicembre e 3 gennaio).

"Una decisione storica - le parole di Ezio Maria Simonelli, reggente della Lega Serie A -. Ma nel rispetto della tradizione italiana e cattolica. Abbiamo valutato se c'era la possibilità di soddisfare la richiesta della Federazione, ma giocare in Italia in agosto non è proprio nelle nostre corde", ha spiegato Simonelli. "La scelta è andata sul 20 anche perché è la data in cui inizia il campionato spagnolo".