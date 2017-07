Serie A 2016/2017: curiosità e statistiche

La Serie A appena conclusasi regala all'Italia un record nei principali campionati europei. Negli stadi italiani, nel corso delle 38 giornate, sono stati messi a segno ben 1123 gol. Neanche Liga, Bundesliga, Premier League e Ligue 1 sono riusciti ad arrivare a questa cifra. Delle 380 partite, solo 19 sono terminate sul risultato di 0-0. Il 77%, invece, ha visto realizzarsi almeno 3 gol, con Lazio-Sampdoria a dominare come gara con più reti: all'Olimpico, infatti, finì 7-3 per la squadra di Simone Inzaghi.

Una statistica, invece, premia le squadre lungimiranti: il numero di gol messi a segno nell'ultimo quarto d'ora sono state 266, mentre quelli segnati nei primi quindici sono 130. La rete più, veloce, restando in tema cronometro, è quella messa a segno da Matri, 56 secondi dopo il suo ingresso in campo alla 21esima giornata contro il Pescara. Se il campionato finisse al 45', la squadra campione d'Italia sarebbe il Napoli, che ha ottenuto 73 punti, uno in più dei bianconeri. Il secondo tempo, invece, è dominio della Roma: ben 81 i punti dei giallorossi conquistati dal 46 al 90'.

In tema gol e assist, il capocannoniere è stato Dzeko, a quota 29, battendo Mertens a quota 28. Ben 5 giocatori (il romanista, il napoletano, Icardi, Belotti e Higuain) hanno superato le 24 reti: non accadeva dal 1950. Gli assist tramutati in rete, invece, premiano Jose Maria Callejon, a quota 12, ma chi ha mandato più volte i compagni davanti alla porta sono stati Felipe Anderson e Salah, a quota 30. I gol evitati, invece, vedono in testa Cordaz, decisivo per la salvezza del Crotone. Un altro portiere, invece, domina la classifica per minuti giocati: è Donnarumma, a quota 3655.

Capitolo "cattivi": l'Empoli guida la classifica dei cartellini gialli, con 107 ammonizioni, mentre il Milan è prima per espulsioni. 5 dei 12 rossi che valgono il record ai rossoneri sono stati estratti a Gabriel Paletta. Mai in 10 uomini, invece, per la Juventus. Il Pescara è la squadra che ha commesso più volte fallo per fuorigioco: ben 113. 22, invece, sono i pali colpiti dalla Roma. Dalle fasce e dalla bandierina, invece, svetta l'Inter: 309 gli angoli battuti (la seconda è il Napoli, a 266), 413 i cross tentati.