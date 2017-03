Mancano ancora due mesi abbondanti alla fine della stagione ma non ci sono dubbi che Domenico Berardi sarà un protagonista del prossimo calciomercato. Il talentuoso esterno offensivo del Sassuolo è da sempre in orbita Juventus ma l'Inter ci proverà ancora a strapparlo ai rivali: certo è che bisognerà spendere tanto per prenderlo. "Vale 40 milioni? Sì, penso sia la cifra giusta", ha detto Giovanni Carnevali.

L'amministratore delegato del Sassuolo, intercettato dai microfoni de 'La Politica nel Pallone', ha le idee ben chiare sul futuro di Berardi: "Ora deve recuperare bene la sua condizione. Cosa succederà è da valutare: rispecchia il Sassuolo, è giovane e cresciuto da noi. Speriamo possa essere la nostra bandiera, ma bisogna fare assieme le valutazioni e vedere le società interessate, visto che è un top player".

Il mancino classe 1994, che in questa stagione è stato frenato da diversi guai fisici, è talento unico come dimostrano anche i 56 gol in 151 presenze coi neroverdi dal 2012. Carnevali ribadisce che non è scontato un suo addio a giugno: "Abbiamo la fortuna di non essere una società costretta a fare cessioni di un certo tipo, possiamo far crescere i nostri ragazzi. L'anno scorso decidemmo di continuare insieme il percorso, quest'anno c'è stato l'infortunio ma credo sia giusto si possa proseguire. Vedremo cosa succederà con molta serenità".