Serie A: Lucas Torreira recupera più palloni di tutti

Lucas Torreira, 167 centimetri di pura grinta e classe. Il centrocampista classe 1996 della Sampdoria, è il primo recuperatore di palloni di tutta la Serie A. L'uruguaiano nel corso di questa stagione è diventato un elemento imprescindibile per Marco Giampaolo che, dal momento del suo esordio contro l'Empoli alla prima di campionato, lo ha sempre schierato da titolare ad eccezione delle partite con Cagliari e Juventus, coincise con altrettante sconfitte. In questa speciale classifica, Torreira si posiziona al primo posto con 124 palle recuperate in 32 presenze: una media di 3,875 a partita. Il blucerchiato precede il difensore dell'Inter Miranda, fermo a quota 121, anche lui in 32 presenze con la maglia nerazzurra. Completa il podio il regista e capitano della Lazio, Lucas Biglia, che precede il compagno di squadra Felipe Anderson. Il jolly biancoceleste alla sostanza aggiunge anche la qualità delle 5 reti realizzate in campionato.

Non entra nemmeno nella top-10, invece, Radja Nainggolan. Il Ninja, muscoli e polmoni del centrocampo della Roma, si trova in 15esima posizione con 100 palle recuperate in 34 presenze: una media perfetta di 3,4 a partita. Poco più in alto si piazza il primo giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, che ne ha recuperati la bellezza di 103. Sorprende, infine, l'assenza dei giocatori della Juventus a ridosso delle posizioni che contano. Il primo in questa speciale classifica è il brasiliano Alex Sandro che, con 81 palle recuperate in campionato, si ferma solo in 38esima posizione.

TOP-10 RECUPERATORI DI PALLONI SERIE A:

1) Lucas Torreira (Sampdoria) 124

2) Miranda (Inter) 121

3) Lucas Biglia (Lazio) 120

4) Felipe Anderson (Lazio) 117

5) Armando Izzo (Genoa) 115

6) Ivan Radovanovic (Chievo Verona) 112

7) Panagiotis Tachtsidis (Cagliari) 111

8) Emil Hallfredsson (Udinese) 109

9) Assane Diousse (Empoli) 107

10) Ledian Memushaj (Pescara) 107