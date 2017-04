Sampdoria: Tapiro d'Oro a Massimo Ferrero

Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro a Massimo Ferrero, 'premiato' da 'Striscia la notizia' per aver perso in settimana la carica di presidente della Sampdoria. La Figc lo ha infatti fatto decadere dall'incarico di massimo dirigente blucerchiato in seguito al crac della compagnia aerea Livingston, di cui era proprietario con la sua Fg Holding. Raggiunto al centro di allenamento di Bogliasco dal noto inviato della trasmissione satirica di Canale 5, Ferrero risponde con orgoglio: "Sono e sarò sempre il presidente della Sampdoria, l'iperpresidente. Qui non è fallito nessuno, questo è un provvedimento di un patteggiamento di una compagnia aerea. Non c'è stato nessun crac, è stata messa in amministrazione controllata".

In casa Sampdoria è una giornata importante anche per il rinnovo di contratto fino al 2020 del tecnico Marco Giampaolo. Il patron Ferrero commenta così l'accordo raggiunto: "Sono molto felice di aver incontrato Giampaolo ed il suo staff. Sono dei grandi uomini, oltre ad essere dei grandi professionisti. Mi sento orgoglioso di essere al loro fianco - spiega a Samp TV - Che Marco Giampaolo fosse un professionista era noto, ma come tutti i grandi è stato poco apprezzato e per lui parlano i fatti. Io lo chiamo 'il professore' perché sa guidare la squadra, ha passione, voglia ed è un grande lavoratore".