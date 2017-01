Sampdoria-Cassano, stavolta è finita: sarà rescissione del contratto

L'avventura di Antonio Cassano alla Sampdoria stavolta è finita davvero. Il 34enne fantasista barese, che quest'anno non ha giocato nemmeno un minuto, rescinderà il contratto che lo legava al club blucerchiato fino a giugno. Ad anticipare la decisione che mette la parola fine a una telenovela che sembrava interminabile sono le parole dell'avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente Massimo Ferrero: "La rescissione con Cassano è un epilogo amaro - dice al microfono di Primocanale -. Il suo ritorno poteva essere diverso, ma alla fine dirsi addio è la soluzione migliore per entrambi visto che le posizioni sono differenti ma tutte e due legittime".



Si chiude così nel peggiore dei modi l'era bis di Fantantonio alla Sampdoria, iniziata nell'estate 2015 tra l'entusiasmo dei tifosi con conseguente forte aumento di abbonamenti venduti. Del resto, alla sua prima esperienza a Marassi, Cassano aveva contribuito a portare la Sampdoria in finale di Coppa Italia (2008-09) e, l'anno dopo, allo storico traguardo dei preliminari di Champions League poi persi col Werder Brema. Decisamente meno esaltante il secondo capitolo. Chiuso il 2015-16 con 2 soli gol in 25 presenze ufficiali, Cassano viene di fatto messo fuori rosa. Il presidente Ferrero gli propone - senza successo - un ruolo dirigenziale, lui inizia ad allenarsi a parte e rifiuta qualsiasi offerta da altri club fino ad arrivare alla inevitabile rescissione del contratto.





