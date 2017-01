Antonio Cassano è sereno, felice, respinge al mittente le offerte dalla Cina e aspetta che vada in porto la risoluzione contrattuale con la Sampdoria. Intanto continua ad allenarsi a Bogliasco da grande professionista e proprio all'uscita del centro sportivo è stato intercettato dai cronisti di Sky: "Cina? Che ci vado a fare lì? Ora torno a casa dalla mia famiglia, è un giorno felice per me, questo".

Il barese, prossimo ai 35 anni, respinge i rumors che lo vorrebbero pronto per una nuova avventura in Asia. Una nuova avventura comincerà di certo perchè, come ha confermato, ha chiesto alla Sampdoria la risoluzione del contratto visto che di fatto è un separato in casa dallo scorso agosto. "Risoluzione? L'ho chiesta, attendo che mi facciano sapere. Ora sto bene, mi diverto con i ragazzi sono felice", ha detto 'Fantantonio' che non sembra ancora pronto per appendere gli scarpini al chiodo.