Walter Sabatini è, di fatto, l'ex direttore sportivo della Roma. Il dirigente, intervenuto in conferenza presso l'Università di Roma Tre nel corso dell'incontro 'L'evoluzione del direttore sportivo', rivela il nome del suo sostituto: "Oggi è una giornata per me infausta. È quasi ufficiale Monchi alla Roma e io ho smesso di essere il ds della Roma. È un uomo straordinario, la Roma ha fatto un'ottima scelta. Io sono stato fino ad ottobre il direttore sportivo della Roma, però in questi mesi ho pensato alle cose della mia vita come ds della Roma. Oggi sono disarcionato da questa scelta. Odio aver perso la Roma, la Roma è stata la mia vita, la amo e l'ho sempre seguita in questi mesi, ho sempre seguito le partite".

Dopo aver parlato di Monchi, che attualmente ricopre la carica di direttore sportivo del Siviglia, Sabatini si sofferma sul futuro di Spalletti: "Spero che resti a Roma perché sarebbe una perdita enorme, merita di vincere qualcosa con il club giallorosso. Ha tentato e sta tentando di portare una mentalità vincente dentro alla società. Non ha mai detto cose inutili - prosegue l'ormai ex ds -, anzi, ha dovuto dire diverse cose impegnative andando spesso in rotta di collisione con Totti. Francesco è irripetibile, ma nell'ultima parte di carriera la sua gestione ha rappresentato un problema".