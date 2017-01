Torino: preso Iturbe, altro ex Roma

Per il secondo anno consecutivo Juan Manuel Iturbe cambia maglia durante la sosta natalizia: nel 2016 aveva lasciato la Roma per il Bournemouth, stavolta l'argentino saluta il giallorosso per il Torino. E' tutto fatto, i capitolini e i granata si sono accordati sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro e il giocatore sarà presto in città per le visite mediche di rito.





Il, che ha agevolato la trattativa anticipando sui tempi il pagamento del riscatto di, 6 milioni, pagherà per intero lo stipendo da qui a giugno di(circa 1,2 milioni di euro) mentre laterrà unanel caso in cui i granata dovessero riscattare a giugno il cartellino del paraguaiano. Juan Manuel, che è non mai riuscito ad imporsi nelladopo il suo arrivo nell, è il quarto giocatore che in questa stagione passa dai giallorossi aldopoe Ademtutti e tre rigenerati dalla cura