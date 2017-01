Serie A, Udinese-Roma 0-1: pagelle, tabellino e video gol

Di seguito le pagelle e il tabellino di Udinese-Roma, terminata 0-1

Nella 20a giornata, la Roma vince sul difficile campo dell'Udinese per 1-0. Al Friuli, la squadra di Spalletti parte subito forte e pass in vantaggio al 12' grazie alla giarata volante di Nainggolan su assist di Strootman. Al 18' Dzeko spreca il pallone del 2-0 calciando in curva dagli undici metri. L'Udinese prende coraggio, ma non riesce a rendersi pericolosa. Nella ripresa, il copione della partita non cambia e la retroguardia giallorossa respinge gli attacchi friulani. Match divertente.

Triplice fischio al Friuli: la Roma vince 1-0 grazie alla rete di Nainggolan al 12' su assist di Strootman. Nella ripresa i friulani non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Szczesny e la squadra di Spalletti ottiene tre punti fondamentali per la classifica.



Udinese-Roma 0-1

MARCATORI: 12' Nainggolan (R).

UDINESE (4-3-3): Karnezis 6; Samir 5,5, Danilo 6, Felipe 6, Faraoni 6; Fofana 5,5, De Paul 5,5, Jankto 5 (52' Perica 6), Kums 5 (74' Ewandro 5,5); Zapata 6 (70' Hallfredsson 5,5), Thereau 5,5.

A disp. , Scuffet, Perisan, Angella, Heurtaux, Ali Adnan, Evangelista, Balic, Matos.

All. Luigi Delneri 5,5.

ROMA (3-4-2-1): Szczesny 6,5; Juan Jesus 6, Bruno Peres 5,5, Fazio 7, Emerson Palmieri 6,5, Manolas 6,5; Nainggolan 7, Paredes 6,5, Strootman 6,5; Dzeko 4,5, El Shaarawy 5,5 (63' Totti 6) .

A disp. , Lobont, Alisson, Vermaelen, Seck, Mario Rui, Gerson, Frattesi, Tumminello.

All. Luciano Spalletti 6,5.

ARBITRO: non disp. 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 40' Juan Jesus (R); 75' Felipe (U); 77' Fofana (U).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0. REC.: pt 0, st 0