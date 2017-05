Serie A, Roma: Gandini apre al dopo Spalletti

La vittoria della Roma all'Olimpico contro la Juventus nella 36esima giornata di campionato ha rilanciato le quote di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Le strade del tecnico toscano e della Roma sembravano destinate a separarsi ma, un buon finale di campionato e la conquista del secondo posto in classifica, potrebbero convincere l'ex allenatore dello Zenit a restare nella Capitale anche l'anno prossimo. La decisione finale, in ogni caso, è rinviata a fine campionato quando le parti si siederanno attorno ad un tavolo per discutere del proprio futuro.





A tornare sulla vicenda è stato l'amministratore delegato della, intervistato a 'Radio anch'io sport'. "Seandrà via non ci faremo trovare impreparati: stiamo già pensando ad altre soluzioni - assicura -. Siamo d'accordo di sederci a un tavolo a fine campionato e definire i progetti futuri. Se lui resta con noi, come ci auguriamo, benissimo. Se sceglierà altre strade, avremo le soluzioni pronte".ha parlato anche della complessa gestione del casoe di quella che potrebbe essere l'ultima partita del capitano dellacon la maglia giallorossa: "E' già tutto esaurito. Un campione comelo merita, per quel che ha fatto per la, per il calcio italiano e quello mondiale. Non sono nella sua testa e non sono al corrente di altre partite. Sottolineo il grande affetto cheha per questa società e che tutta la città ha per lui", le sue parole.