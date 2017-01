Il Sassuolo fa muro, non ha alcuna intenzione di cedere i propri gioielli, in primis Gregoire Defrel, oggetto del desiderio della Roma di Luciano Spalletti. "Aspettiamo di vedere l'offerta della Roma, nel momento in cui arriverà la valuteremo, ma finora non cìè. Con la società giallorossa abbiamo un ottimo rapporto e ascoltarli ci farà piacere. Di Defrel si parla di Roma, ma ci sono altre società su di lui. E' stato richiesto da squadre di altri campionati, la volontà però è quella di continuare con i nostri giocatori", ha detto Giovanni Carnevali.

L'amministratore delegato del Sassuolo a Sky ha dichiarato la volontà di non fare cessioni illustri a gennaio: "Vogliamo cercare di continuare fino a fine campionato con i nostri giocatori, non vogliamo privarci dei nostri top players. Questo è il desiderio della società, il cammino è lungo e vogliamo portarlo avanti insieme ai ragazzi che oggi sono qui". Poi su Defrel ha aggiunto: "Non è facile per Defrel estraniarsi dalle voci, lui però è un professionista e si sta allenando al massimo. Siamo convinti che se non succederà nulla lui continuerà comunque a dare il massimo".