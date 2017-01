Roma, Vermaelen senza pace: nuovo infortunio

Non c'è pace per Thomas Vermaelen: il 31enne difensore belga, arrivato la scorsa estate in prestito dal Barcellona e che finora in magliA giallorossa ha collezionato solo 6 presenze dall'inizio della stagione, è alle prese con un nuovo infortunio che lo ha messo ancora ai box.



Nel corso dell'allenamento di ieri, infatti, il giocatore ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio sinistro e nella giornata dI oggi si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una quota di edema nel muscolo soleo sinistro.





Vermaelen, che in avvio di stagione era stato bloccato dalla, continuerà il percorso terapeutico impostato e le sue condizioni - come si legge sul sito ufficiale della- verranno valutate giorno per giorno.