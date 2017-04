Roma, ufficiale: Monchi è il nuovo direttore sportivo

Ramon Rodriguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, è il nuovo direttore sportivo della Roma. E' stato lo stesso club giallorosso a ufficializzarne l'ingaggio con un comunicato poco prima del match di Pescara, Monday Night della 33esima giornata di Serie A. Monchi, uno degli artefici del Siviglia dei miracoli, ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per il quinto e sarà immediatamente operativo: "Vorrei ringraziare il presidente della Roma James Pallotta e i membri dello staff dirigenziale per avermi dato questa opportunità - le prime parole di Monchi -. Questo è un progetto esaltante e non vedo l'ora di mettermi a disposizione dei tifosi, dello staff e dei calciatori di questa squadra storica per tanti anni".



Ad accogliere il 48enne dirigente ed ex portiere è il presidente giallorosso James: "A nome mio e di tutta l'As Roma do il benvenuto anella nostra famiglia e non vedo l'ora di iniziare una lunga collaborazione di successo, in una nuova entusiasmante era per il club. Non potrei essere più felice per l'arrivo di un dirigente comunemente riconosciuto come". Dal 2000 al 2017, con ilha contribuito alla vittoria di 5 Europa League, 2 Coppe del Re, una Supercoppa europea e una Supercoppa di Spagna.