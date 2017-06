Roma, ufficiale: il nuovo allenatore è Di Francesco

Eusebio Di Francesco è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma, ad attenderlo a Trigoria per la firma del contratto, oltre a un gruppo di tifosi in festa, era presente anche il ds Monchi. L'ex ct di Pescara, Lecce e Sassuolo si è legato alla società giallorossa per due anni con un ingaggio di 1,5 milioni di euro a stagione. Oltra Di Francesco, la Roma ha messo sotto contratto quattro collaboratori del suo vecchio staff; tra questi il suo secondo Tomei e il collaboratore tecnico Pierini.

Di Francesco arriva alla Roma, squadra in cui ha militato come calciatore nei primi anni 2000 vincendo uno scudetto, dopo l'ottima esperienza al Sassuolo. Durante la sua permanenza nella società emiliana, durata 5 anni, il tecnico abruzzese ha raggiunto risultati brillanti, portando i neroverdi nella massima serie al suo primo anno e conquistando l'Europa League la scorsa stagione. Di Francesco ha finora collezzionato 160 presenze sulle panchine di Serie A, ottenendo 53 vittorie, 42 pareggi e 65 sconfitte.