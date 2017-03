Francesco Totti non ha ancora deciso cosa farà nel suo futuro ma si gode l'amore della famiglia e ha una certezza: Luciano Spalletti deve restare alla Roma. "Terrei Spalletti come allenatore, è il futuro della Roma", ha detto il capitano a Maurizio Costanzo nel programma "L'Intervista" che andrà in onda giovedì 23 marzo su Canale 5 schierandosi apertamente dalla parte del tecnico di Certaldo nonostante qualche frizione per il suo utilizzo.

Sulla sua carriera dice: "Il mio goal del cuore? Quello che ha fatto vincere alla Roma lo scudetto. Il mio rimpianto più grande? Non aver vinto la Champions con la Roma". E poi non svela i piani per il futuro, facendo una dichiarazione un po' a sorpresa: "Cosa farò tra un anno? Potrei essere nella dirigenza della Roma, ancora sui campi a giocare, oppure potrei decidere di fare il procuratore e cercare nuovi campioni, un po' di esperienza nel calcio ce l'ho".

Nel caso smettesse, farà il papà dei suoi tre figli e il marito di Ilary, con cui potrebbe anche esserci un'avventura in TV: "Con Ilary stiamo pensando al quarto figlio, ce lo ha chiesto Cristian, vuole un altro maschio. Un programma in tv con lei? Ce lo hanno proposto tante volte, ma se per lei è il suo pane, per me sarebbe una cosa nuova".