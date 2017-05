Roma: Totti dirà addio e affiancherà Monchi

Il diretto interessato resta sul vago ma sono sempre più insistenti le voci secondo cui Francesco Totti si ritirerà a fine stagione e quella contro il Genoa sarà l'ultima partita da giocatore della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti il 'Pupone' si sarebbe convinto ad appendere le scarpette al chiodo e ad indossare da subito i panni di dirigente al fianco del nuovo direttore sportivo Monchi.

I rumors che filtrano da Trigoria parlano di un feeling sempre più importante tra Totti e il nuovo dirigente spagnolo che non ha mai nascosto la volontà di averlo al fianco e di considerarlo una grande risorsa: i due hanno parlato molto nelle ultime settimane e si sentono regolarmente, con Monchi molto interessato a capire cos'è la Roma. "Non so se il 28 maggio sarà il giorno del mio addio al calcio professionistico", aveva detto il 'Pupone' soltanto questa mattina, dichiarazioni tutt'altro che definitive ma la realtà è che Totti saluterà il calcio giocato nel match contro il Genoa.