Francesco Totti torna a parlare e lo fa con un post sul suo profilo Facebook: "Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l’ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma". Il capitano giallorosso conferma quanto si è detto finora da varie fonti, il ds Monchi compreso, che la sfida dell'Olimpico contro il Grifone sarà la sua ultima coi capitolini ma è tutt'altro che trasparente riguardo il suo futuro.

"Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida". Molto meno chiara è quest'ultima frase visto che lascia spazio a diverse interpretazioni: farà il dirigente come vorrebbe la Roma e appunto Monchi, visto anche il contratto di 6 anni già firmato? Continuerà a giocare altrove, magari all'estero, a Dubai o negli Stati Uniti dall'amico Alessandro Nesta a Miami? Oppure a sorpresa vestirà un'altra maglia in Italia? Tutto è ancora molto nebuloso e forse non si saprà nulla finchè la Roma non annuncerà il nuovo allenatore.