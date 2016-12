Roma: Torreira e Pellegrini per la mediana

La Roma è molto attiva sul mercato e vuole regalare a Luciano Spalletti un centrocampista e un esterno d'attacco, quest'ultimo necessario visto che Salah sarà via per la Coppa d'Africa. Per la mediana l'obiettivo era Rincon del Genoa ma il venezuelano andrà alla Juventus e così le alternative portano a Torreira della Sampdoria e a Pellegrini del Sassuolo. Per l'attacco invece il preferito è El Ghazi dell'Ajax, Defrel una valida seconda scelta.



Lucas Torreira sta facendo molto bene con la Sampdoria, è un regista classico, un organizzatore di gioco e su di lui c'è anche il Siviglia di Sampaoli; più facile forse arrivare a Lorenzo Pellegrini, 20enne del Sassuolo ma cresciuto nel vivaio giallorosso, sul quale la Roma ha un diritto di riacquisto fissato a 10 milioni di euro per il prossimo giugno. La dirigenza ci proverà subito perchè il ragazzo è cresciuto molto ed è diventato un titolare fisso per i neroverdi.





Capitolo esterno offensivo. Piace molto Anwar, talentuoso giocatore dell'che nel gennaio 2016 era stato inseguito dal: gioca a destra comee ha fiuto del gol, però costa molto e il club olandese vorrebbe la cessione a titolo definitivo o il prestito con obbligo di riscatto. L'alternativa è Gregoire, attaccante francese delche può agire sia da esterno, sia da punta centrale: i buoni rapporti col club emiliano potrebbero agevolare la trattativa anche se, come per, non potrebbe giocare in