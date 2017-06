Roma: tegola Karsdorp, deve essere operato al menisco

Karsdorp: "Grande passo per me"

Non inizia bene l'avventura in giallorosso per Rick Karsdorp. Il terzino olandese, acquistato dalla Roma per 14 milioni, dovrà sottoporsi a un intervento al menisco per la pulizia del ginocchio, che lo terrà fermo per almeno 3 settimane, perdendo così la prima parte della preparazione di mister Di Francesco.

La Roma, durante le visite mediche svolte a Trigoria, è stata informata sul fatto che il giocatore dovesse effettuare questa operazione di routine al ginocchio e conta di riavere il terzino olandese a piena disposizione prima della partenza per la tournèe americana.