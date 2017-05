Roma, Dzeko salta la Juventus

Tegola in casa Roma: Edin Dzeko non sarà a disposizione di Spalletti per il big match contro la Juventus. Sfida fondamentale per i giallorossi, chiamati sia a mantenere il campionato aperto che a conservare il secondo posto dall’assalto del Napoli. Il bosniaco, nel corso degli accertamenti, ha accusato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Questo il contenuto del comunicato apparso sul sito ufficiale della Roma: “Nella giornata odierna, Edin Dzeko è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza la presenza di una lesione muscolare di grado I del gemello mediale del polpaccio sinistro. La prognosi per il bosniaco, che in questa stagione ha messo a segno 37 reti, ad oggi è di circa 10 giorni”.

Le brutte notizie, però, non sono finite: anche Radja Nainggolan è in forte dubbio per la sfida dell’Olimpico. Il numero 4 giallorosso ha accusato un infortunio muscolare simile a quello del bosniaco. “Nella giornata odierna, Radja Nainggolan è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno messo in evidenza una quota di edema muscolare del m. Gemello mediale del polpaccio sinistro. Il giallorosso, che in questa stagione ha collezionato 50 presenze e 13 reti, continuerà con il trattamento impostato e le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno»”. L'assenza del belga, unita a quella di Dzeko, potrebbe rendere ancora più arduo il compito della Roma che, se non dovesse vincere domenica sera, consegnerebbe automaticamente il sesto scudetto di fila alla Juventus. In più, potrebbe arrivare il sorpasso del Napoli, ad un solo punto di distanza ed impegnato nel match contro il Torino.