Si addensano nubi sul futuro giallorosso di Luciano. Alla vigilia della sfida contro la sorprendentedi, il tecnico dellaparla in termini non proprio rassicuranti dell'eventualità di prolungare il contratto: "Oramai si va in fondo al campionato, ce ne sono altri che sono più importanti del mio - dice il mister di Certaldo -. Quello diè un, se non hai quel tipo di calciatore lo devi cercare fuori e lo paghi tanto, si corre il rischio del pentimento che ha avuto ilcon l'addio dipuò fare ancora campionati importanti, queste sono cose fondamentali per dare seguito a una società, di allenatori ce ne sono tanti bravi e giovani più di me".In ottica campionato la possibilità di agganciare lain vetta c'è ancora, anche perché lagiocherà in casa lo scontro diretto con i bianconeri., però, soprattutto dopo quanto visto martedì sera in, non si fa troppe illusioni: "La Juve ha giocato una, incredibile per certi versi, concedendo il minimo alche ha una grande fantasia. Ed è uscita fuori anche la qualità dei singoli, come nel caso della parata di Buffon su Iniesta. Io dico che loro hanno fatto vedere una gestione, anche nel campionato intero, dove si sono preparati la strada su tutto seguendola nel migliore dei modi. Lae ilhanno fatto il loro dovere provando a ridurre le distanze".