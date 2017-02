Dopo una lunga attesa e giorni di tensioni, l'annuncio è finalmente arrivato: "Lo stadio della Roma si farà". A darne notizia è il sindaco della Capitale Virginia Raggi con un lungo post su Facebook: "Abbiamo sempre detto di essere favorevoli alla realizzazione dello stadio ma nel rispetto della legge e per il bene della nostra città. Ci siamo riusciti. Abbiamo evitato il progetto monstre ereditato dalla precedente amministrazione. A Tor di Valle nascerà uno stadio moderno, ecocompatibile, all'avanguardia dal punto di vista delle tecnologie ma soprattutto sarà un'opera che rispetterà molto di più l'ambiente e il territorio".

La prima cittadina di Roma, intervenuta di persona nonostante il malore che l'ha colpita in mattinata, entra poi nel dettaglio di ciò che è stato pattuito nell'incontro di oggi al Campidoglio con i vertici della società giallorossa: "Tre torri eliminate; cubature dimezzate, addirittura il 60% in meno per la parte relativa al Business Park; abbiamo elevato gli standard di costruzione a classe A4, la più alta al mondo; mettiamo in sicurezza il quartiere di Decima che non sarà più soggetto ad allagamenti; realizzeremo una stazione nuova per la ferrovia Roma-Lido. Abbiamo rivoluzionato il progetto dello stadio della Roma e lo abbiamo trasformato in una opportunità per Roma".

Non poteva ovviamente mancare il commento a caldo del presidente giallorosso James Pallotta che, raggiante, non nasconde il suo entusiasmo: "Questa è una serata importante per la Roma. Non vediamo l’ora di costruire uno stadio che Roma possa mostrare a tutto il mondo del calcio. Forza Roma". Soddisfatto anche il dg Mauro Baldissoni: "A nome del presidente Pallotta e della Roma voglio ringraziare il Sindaco. Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto un accordo che migliora il progetto con un intervento importante. E' un giorno storico".