Tutti dalla parte di Totti. L'eco per il mancato ingresso del capitano della Roma in quella che potrebbe essere stata la sua ultima partita a San Siro non si è ancora spento a quasi due giorni dal fischio finale. I giallorossi di Luciano Spalletti hanno piegato il Milan di Vincenzo Montella con un perentorio 1-4 che ha permesso alla formazione capitolina di risuperare al secondo posto in graduatoria il Napoli e di mantenere viva la corsa per lo scudetto. A rovinare parzialmente la festa della 'Lupa' ci ha però pensato la gestione di capitan Totti da parte del tecnico toscano che ha scelto di non impiegare il suo numero 10, nemmeno a risultato acquisito, nonostante i cori e gli striscioni esposti dal pubblico di fede rossonera.

Sull'episodio si sono già espressi in molti, compreso il grande ex Zdenek Zeman che si è schierato dalla parte del 'Pupone'. Lo stesso ha fatto anche Claudio Ranieri, a sua volta allenatore della Roma e di Totti in passato. L'ex tecnico del Leicester è intervenuto con un collegamento iPad alla trasmissione ‘Edicola Fiore’: "Non è semplice dire che cosa avrei fatto al posto di Spalletti con il Milan. Un allenatore deve pensare alla squadra, ma forse Totti meritava di entrare in campo. Ho detto tutto e non ho detto nulla... - chiarisce il tecnico campione d'Inghilterra in carica -. Anche i tifosi del Milan lo acclamavano e avevano messo striscioni per lui".

Ranieri sarà presente allo Juventus Stadium in occasione della gara di ritorno delle semifinali di Champions League tra la 'Vecchia Signora' ed il Monaco, dopo lo 0-2 nel Principato: "Sono qui per piacere perché ho allenato entrambe le squadre", spiega il tecnico romano.