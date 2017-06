Roma-Pellegrini, recompra da 10 milioni

- Foto sito AS Roma

E' ufficiale il ritorno di Lorenzo Pellegrini alla Roma. Il centrocampista classe 1996, reduce da un Europeo da protagonista con la maglia dell'Italia Under 21, torna a vestire la casacca giallorossa con cui ha fatto tutte le giovanili e ha debuttato in serie A nel marzo 2015 dopo due stagioni importanti al Sassuolo in cui è cresciuto alla corte di Eusebio Di Francesco, tecnico che ritroverà proprio a Trigoria.

Per riportarlo a casa la Roma, che già aveva provato a riprenderlo lo scorso gennaio con la concorrenza di Inter e Milan, ha esercitato il diritto di 'recompra'. Questa la nota ufficiale: "L'AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Sassuolo il contratto per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Lorenzo Pellegrini, a fronte di un corrispettivo fisso di 10 milioni di Euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto di cinque anni, con scadenza al 30 giugno 2022".

Pellegrini, 8 gol nell'ultima stagione col Sassuolo, ha dichiarato al sito ufficiale giallorosso: "Tornare a Trigoria è una sensazione incredibile, era il mio obiettivo sin da quando sono andato al Sassuolo. È il coronamento di un percorso di due anni. Un grazie va a tutta la società della Roma e al direttore Monchi che mi è sempre stato vicino. Mi hanno fatto capire la loro voglia di ripartire anche da me".