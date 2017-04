Roma, Nainggolan ubriaco al volante? Lui replica con la foto della patente

Dal Belgio è rimbalzata questa mattina la notizia che, lo scorso 25 marzo, sarebbe stata ritirata la patente a Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Nieuwsblad.be', il centrocampista della Roma, dopo il match tra la sua Nazionale e la Grecia, sarebbe stato fermato dalla polizia stradale alle 7 del mattino con un tasso alcolemico superiore a 2. La ricostruzione dei fatti è stata però subito smentita dallo stesso giocatore che prima ha scritto un significativo: "Tutte stronz... Non guidavo io, ma un amico" e poi ha postato una foto che lo ritrae con la patente tra i denti.

Dverse fonti inavevano confermato comefosse stato fermato al termine di una notte in discoteca, a poche ore dalla partenza per la, con conseguente multa di 1200 euro. Tutto prontamente negato, però dal giocatore che posta la patente non ritirata e precisa: "Non guidavo io ma un mio amicol caso, dunque, appare chiuso.