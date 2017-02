Come se non fosse abbastanza lo scontro a distanza tra Inter e Juventus, ora anche Radja Nainggolan butta benzina sul fuoco. "Io sono contro la Juve da quando sono nato. Anche quando ero a Cagliari odiavo la Juve a prescindere. Li odio perché vincono sempre per un rigore o per una punizione. Sono venuto qui perché volevo vincere qualcosa contro la Juve", ha detto il 'Ninja' della Roma parlando con alcuni tifosi che hanno ripreso tutto con un cellulare.

Poi ancora: "Avrei dato i cogl... per vincere contro di loro col Cagliari. Allo Stadium però col Cagliari non ho mai perso". Nainggolan poi sposta il mirino contro i rivali cittadini della Lazio che sfiderà nella doppia semifinale di Coppa Italia: "Se non vinciamo lo scudetto, vinciamo la Coppa Italia, ve lo dico io. Con la Lazio in semifinale le vinciamo tutte e due".