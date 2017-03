Dopo le sconfitte con la Lazio in Coppa Italia e col Napoli in campionato, è già allarme in casa Roma. Ci pensa Radja Nainggolan a fare il punto della situazione: "Le critiche sono normali, ma abbiamo perso due partite, non abbiamo buttato via tutto. In Coppa possiamo rimontare e siamo sempre secondi in classifica, siamo ancora in corsa su tutto se si va a vedere. Le sconfitte ci fanno male, tocca a noi dimostrare che possiamo fare meglio delle ultime due uscite".

Inevitabilmente torna di moda quel famoso video coi tifosi in cui dichiarò l'odio per la Juventus e assicurò la vittoria della Tim Cup. "Noi giocatori lavoriamo per quello, io sono sempre stato così. Voglio giocare sempre come tutti i miei compagni, a volte si rende di meno ma può essere anche normale. Mi sento pronto per giocare tutte le partite, poi bisogna vedere come vanno le partite per valutare come si gioca, non si parla mai prima", ha aggiunto Radja.

Nella conferenza stampa prima dell'andata degli ottavi di Europa League col Lione, a Nainggolan è stata posta l'ennesima domanda sul futuro: "E' appena passata la metà del campionato e già mi parlate di mercato. Io penso a fare bene, poi si vedrà. Sono felice alla Roma e mi piace stare qui".