Con il campionato fermo per gli impegni delletorna di moda l'argomento mercato a più di due mesi dall'apertura della sessione estiva. In casaresta incerto il futuro di molti giocatori. Tra questi vi è sicuramente, cercato a lungo daldiIl centrocampista belga conferma la trattativa di qualche mese fa e lascia aperte tutte le porte: "Ho parlato con Conte, il Chelsea era veramente interessato e mi voleva prendere - rivela a Sky Sports News HQ -. Non posso dire altro.