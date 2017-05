Roma, minacce ai giocatori: quattro manichini impiccati

La Roma si risveglia sotto shock. Questa notte, nei pressi del Colosseo, è infatti comparso uno striscione di minaccia corredato da quattro manichini impiccati con indosso le maglie riconoscibili di De Rossi, Nainggolan e Salah. Il macabro ritrovamento è avvenuto nel pieno centro della Capitale, tra lo stupore dei passanti, sulla passerella pedonale di via degli Annibaldi. Sullo striscione un testo intimidatorio scritto con pennarello nero su sfondo bianco: "Un consiglio... dormite con la luce accesa".

Le forze dell'ordine, intervenute sul posto per rimuovere i manichini e strappare la scritta, stanno indagando sulla vicenda e non escludono alcuna pista. La minaccia arriva a pochi giorni dal derby perso 3-1 dai giallorossi con la squadra di Spalletti, impegnata domenica sera a San Siro contro il Milan, che rischia di vedere svanire il secondo posto utile per l'accesso diretto alla Champions League.