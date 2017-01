Roma, mercato bloccato: Defrel e Hiljemark lontani

La Roma è in un buon momento in campionato, ha superato brillantemente il turno in Coppa Italia ma continua a faticare sul mercato. Gli obiettivi del ds Massara per rinforzare l'attacco e il centrocampo sono diversi ma nessuno facilmente raggiungibile per svariati motivi: i nomi principali sono quelli di Defrel del Sassuolo per l'attacco e Hiljemark del Palermo per la mediana ma quasi certamente non vestiranno il giallorosso.

Il Sassuolo ha ribadito l'incedibilità del francese, considerato ideale per agire sia da attaccante esterno, sia da punta centrale all'occorrenza, e così la Roma ha provato a cercare altri nomi: Jesè del Paris St. Germain preferisce andare in Spagna al Las Palmas, il Chelsea non è intenzionato a cedere il giovane Musonda, così come il West Ham ha bloccato la partenza dell'algerino Feghouli. Si era fatto anche il nome di Quaison del Palermo ma i rosanero sono pronti a blindarlo.

A proposito di Palermo, la Roma ha fatto un tentativo anche per il mediano Hiljemark, interessante elemento classe 1992, ma il giocatore ha fatto capire al club rosanero che preferisce la proposta della Dinamo Kiev. Per il centrocampo, sfumato l'assalto a Rincon del Genoa, andato poi alla Juventus, i giallorossi sono bloccati e non sembra verosimile la voce dall'Inghilterra su un ritorno per Wilshere dell'Arsenal. Per giugno invece ci sarà l'assalto all'ivoriano Kessiè che l'Atalanta non cederà a gennaio vista la partenza di Gagliardini per l'Inter.