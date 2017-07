Roma: Karsdorp operato, visite per Gonalons

Lunedì alla clinica Villa Stuart per due nuovi acquisti della Roma, Rick Karsdorp e Maxime Gonalons. Il terzino destro olandese, prelevato dal Feyenoord, si è sottoposto ad un intervento al ginocchio già programmato da tempo e dovrà stare fermo un mese mentre il francese ex Lione, sbarcato ieri nella capitale, ha svolto i test medici di rito prima di mettere la firma sul contratto e completare il trasferimento in giallorosso.

"Rick Karsdorp è stato sottoposto ad intervento di chirurgia artroscopica che ha messo in evidenza una modesta lesione del corno posteriore del menisco esterno del ginocchio destro. L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito. L'atleta, ufficialmente giallorosso dal 28 giugno, comincerà da subito il percorso riabilitativo stabilito con prognosi stimabile ad oggi in 4 settimane circa", recita il sito della Roma sull'intervento alla gamba dell'olandese che sarà a disposizione di Di Francesco da inizio agosto.

Gonalons ha svolto in mattina l'iter di controlli medici, quasi tre ore, poi nel pomeriggio sarà a Trigoria per mettere la firma sul nuovo contratto, un quadriennale da 2.7 milioni di euro a stagione: il centrocampista francese, classe 1989, seguito in passato dal Napoli, è stato prelevato dal Lione per 5 milioni ed è il quarto rinforzo dopo Moreno, Karsdorp e Pellegrini.