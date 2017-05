Roma, in arrivo due record poco invidiabili

La Roma chiuderà in casa contro il Genoa il suo campionato di Serie A 2016/2017. Con una vittoria contro gli uomini di Juric, i giallorossi otterrebbero due record, uno che sa di magra consolazione e uno decisamente poco invidiabile. Gli uomini di Spalletti sono secondi in classifica con 84 punti. In caso di successo all'Olimpico domenica, saranno 87: questa cifra sarebbe il record per la società giallorossa. Il primato, per ora, spetta a Rudi Garcia e ai suoi 85 punti in 38 giornate. Nell'anno dell'ultimo scudetto, per intenderci, Totti e compagni vinsero il loro terzo titolo con 75 punti, dodici in meno di questa formazione che, però, di fronte agli alieni della Juventus possono solo arrendersi e arrivare secondi.

Proprio questa posizione verrebbe raggiunta dalla sponda giallorossa della Capitale per la 14a volta. Ed è questo il secondo record poco invidiabile: insieme all'Inter, la Roma sarebbe la formazione con più secondi posti dopo la Juventus, con il Milan terzo a 13. Non servirebbe, quindi, la strepitosa media di 2,27 punti a partita: i secondi, come si suol dire, sono i primi degli sconfitti. E per Spalletti, in giallorosso, sarebbe la quarta volta dopo il 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.