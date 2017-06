Roma: Moreno, il primo colpo di Monchi

E' Hector Moreno il primo colpo della Roma targata Monchi. Un nome a sorpresa quello del difensore messicano classe 1988 che arriva per 5,7 milioni di euro dal PSV Eindhoven: un blitz vero e proprio quello del nuovo ds giallorosso che ha battuto la concorrenza per questo esperto giocatore, in grado anche di giocare a sinistra e davanti alla difesa, che fa dell'irruenza e del temperamento le sue doti principali.

Moreno, ricordato anche per un brutto fallo su Luke Shaw del Manchester United nella Champions League 2015-16, è un giocatore molto fisico e col fiuto del gol, 7 nell'ultima stagione di Eredivisie, il massimo per un difensore. "Il capitano della nazionale messicana ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2021", recita la nota ufficiale diffusa dalla Roma. "Sono molto felice di arrivare alla Roma. Per la mia carriera rappresenta un importante passo in avanti. Spero con le mie qualità individuali di contribuire al successo collettivo", le prime parole di Moreno.

Su di lui, 4 anni all'AZ Alkmaar, poi altri 4 all'Espanyol e gli ultimi 2 al PSV, il ds Monchi ha detto: "Hector Moreno era un mio obiettivo da tempo e fortunatamente si sono create le circostanze perché potesse arrivare alla Roma. Si tratta di un difensore centrale con molta esperienza internazionale e che risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando".