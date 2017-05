La Roma ha deciso: arriverà Di Francesco

C'è ancora un secondo posto in campionato da conquistare e domenica il match col Genoa sarà decisivo, oltre che storico per l'addio di Francesco Totti, ma la Roma guarda già avanti e pare abbia scelto il suo nuovo allenatore. Con Spalletti che andrà all'Inter e vista l'impossibilità di arrivare a Conte, Sarri, Montella e Emery, il ds Monchi è andato dritto su Eusebio Di Francesco, preferito al fiorentino Paulo Sousa.

Il tecnico abruzzese ha fatto benissimo al Sassuolo nelle ultime stagioni, lo ha portato prima in serie A e poi in Europa con un gioco divertente e spumeggiante, e poi conosce benissimo l'ambiente giallorosso, essendo stato prima giocatore e poi team manager. Di Francesco è legato al club di Squinzi da una clausola da 3 milioni di euro ma i buoni rapporti tra le società aggireranno l'ostacolo, anche perchè la Roma ha intenzione di riprendersi il centrocampista Pellegrini e tornerà all'assalto per Defrel, già cercato a gennaio.

Eusebio non ha mai nascosto il suo amore per la Roma e ora pare il momento giusto per fare il salto in una big: "Mi sento pronto per una grande squadra, lo sarei per qualsiasi club perché questo è il mio mestiere. Sabato parlerò con Squinzi e valuteremo insieme. La Roma? Se c'è interesse se ne parlerà più avanti. Io sono tifoso del Pescara, la squadra della mia città. Ma a casa c'è un tifoso giallorosso, mio figlio Federico, che è cresciuto a Trigoria. Ma se mi chiedete a quale squadra di A sono legato, questa è sicuramente la Roma".