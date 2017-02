Roma, la giunta Raggi boccia il nuovo stadio a Tor di Valle

Il Comune di Roma ha dato parere negativo al progetto del nuovo stadio del club giallorosso a Tor di Valle. Il documento è stato reso noto oggi attraverso il sito web della Regione ma era già stato depositato agli atti della seduta della Conferenza dei Servizi lo scorso 31 gennaio. Nella nota si legge: "Roma Capitale esprime dissenso sul progetto del nuovo impianto. Sono state rilevate numerose situazioni in cui non possono ritenersi garantite le condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alla circolazione stradale sia veicolare che pedonale".

Tra le altre cause che hanno portato alla bocciatura c'è la "classificazione dell'area, che comprende zone a rischio, determina la non compatibilità, ai fini della variante urbanistica, con le condizioni di pericolosità idraulica dell'area". La decisione però non appare definitiva in quanto la Conferenza dei Servizi è stata prorogata fino al 3 marzo. In serata è arrivata la nota ufficiale del Campidoglio che precisa la situazione: "C'è la volontà di andare avanti per analizzare il dossier - si legge -. Proprio per questo è stata chiesta la proroga della Conferenza dei servizi. C'è una lista di temi da affrontare nel periodo di sospensione, ma ci sono i margini per concludere positivamente la procedura".